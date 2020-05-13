Во Франции не исключили: сезон в лиге 1 завершили досрочно, чтобы «Лион» не попал в еврокубки

Чемпионат Франции по футболу был завершен досрочно по итогам 28 туров с той целью, чтобы «Лион» не попал в еврокубки, утверждает Le Parisien.

По информации СМИ, такое решение было принято из-за плохих отношений президента «Олимпика» Жан-Мишеля Оляса с Профессиональной футбольной лигой Франции. Управленец неоднократно высказывал недовольство по различным моментам.

Сезон-2019/20 лиги 1 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпионом стал «ПСЖ». На втором месте расположился «Марсель», который получил прямую путевку в Лигу чемпионов. «Ренн» сыграет в квалификации ЛЧ. В Лигу Европы прошли — «Лилль», «Реймс» и «Ницца».

«Лион» занял 7-ю строчку и смог попасть в еврокубки. Руководство клуба может подать в суд на это решение.