Во Франции не будут проводить матчи 5 мая

Парламент Франции через голосование принял решение об отмене в стране всех матчей 5 мая. В этот день в 1992 году произошла катастрофа на стадионе «Фуриани» во время матча полуфинала Кубка Франции между «Бастией» и «Марселем», в результате которой погибли 19 человек. В эту дату больше не будет профессиональных игр.

Корсиканский депутат Мишель Кастеллани вынес это предложение. Национальное собрание утвердило его текст в феврале 2020 года. Сенат не внес никаких изменений в это предложение.

В ближайшие 15 дней закон будет обнародован президентом республики и будет опубликован.