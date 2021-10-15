Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Во Франции не будут проводить матчи 5 мая

03:23
Теги:

Парламент Франции через голосование принял решение об отмене в стране всех матчей 5 мая. В этот день в 1992 году произошла катастрофа на стадионе «Фуриани» во время матча полуфинала Кубка Франции между «Бастией» и «Марселем», в результате которой погибли 19 человек. В эту дату больше не будет профессиональных игр.

Корсиканский депутат Мишель Кастеллани вынес это предложение. Национальное собрание утвердило его текст в феврале 2020 года. Сенат не внес никаких изменений в это предложение.

В ближайшие 15 дней закон будет обнародован президентом республики и будет опубликован.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Свежий рейтинг зарплат КХЛ: 150 самых дорогих хоккеистов лиги
Подростка в Чите задержали по делу об убийстве 14-летней девочки
1