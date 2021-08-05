Во Франции назвали переход Месси в «ПСЖ» осуществимым и возможным

В среду, 5 августа, стало известно, что нападающий Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной» и окончательно покинет клуб. Теперь 34-летний аргентинец близок к переходу в «ПСЖ», утверждает RMC.

30 июня Месси стал свободным агентом после окончания контракта с «Барселоной».

Ранее парижский клуб, который весь прошедший сезон публично проявлял интерес к аргентинцу, отказался от идеи игрока, так как не видел смысла и возможности конкурировать с «Барселоной».

Аргентинец — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».