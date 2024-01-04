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Во Франции начато расследование в отношении трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Неймар.
Фото AFP

Во Франции открыто расследование в отношении трансфера бразильского нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году, сообщает Liberation.

Как утверждает источник, «ПСЖ» подозревается в подкупе французских чиновников для получения налоговых льгот при совершении сделки по переходу Неймара в парижский клуб за 222 миллиона евро. Этот трансфер до сих пор является самым крупным в истории футбола.

Неймар выступал в «ПСЖ» с 2017 по 2023 годы, провел за парижан 173 матча во всех турнирах, забил 118 голов.

В августе 2023 года бразилец перешел в «Аль-Хиляль».

Неймар Сантос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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В «Монако» рассказали о состоянии Головина после отпуска
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 12 4 1 42-14 40
2
 Ницца 17 10 5 2 19-9 35
3
 Монако 17 10 3 4 33-22 33
4
 Брест 17 9 4 4 25-15 31
5
 Лилль 17 7 7 3 21-14 28
6
 Марсель 17 7 6 4 25-18 27
7
 Ланс 17 7 5 5 21-17 26
8
 Реймс 17 8 2 7 22-23 26
9
 Страсбур 17 6 5 6 18-22 23
10
 Ренн 17 4 7 6 23-22 19
11
 Монпелье 17 4 7 6 19-21 19
12
 Гавр 17 4 7 6 16-19 19
13
 Нант 17 5 3 9 19-28 18
14
 Метц 17 4 4 9 16-27 16
15
 Лион 17 4 4 9 16-27 16
16
 Тулуза 17 2 8 7 15-23 14
17
 Лорьян 17 2 6 9 21-35 12
18
 Клермон Фут 17 2 5 10 11-26 11
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12.01 23:00
Марсель – Страсбур
 - : -
13.01 19:00
Монако – Реймс
 - : -
13.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
14.01 15:00
Лилль – Лорьян
 - : -
14.01 17:00
Брест – Монпелье
 - : -
14.01 17:00
Метц – Тулуза
 - : -
14.01 17:00
Нант – Клермон Фут
 - : -
14.01 19:05
Гавр – Лион
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14.01 22:45
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Виссам Бен-Йеддер

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