Во Франции могут ввести ограничения на трансферы зимой

Профессиональная футбольная лига Франции хочет ограничить количество трансферов для каждого клуба во время зимнего трансферного окна. Причиной для таких изменения является то, что некоторые клубы с высокими финансовыми возможностями искажают "справедливостб спорта" в течение сезона.

Ранее Профсоюз футболистов Франции (UNFP) призвал ввести ограничения, чтобы у каждого клуба зимой был только один новичок, будь то трансфер или аренда.

"Не считаем целесообразным, чтобы клуб мог изменить игру в течение сезона, привлекая нескольких игроков просто потому, что у него есть средства. Пять-шесть новых игроков - это меняет лицо коллектива, а также влияет на соперников. Это немного похоже на изменение правил игры прямо во время игры, и мы не считаем это нормальным и справедливым! Вот почему мы выступаем за ограничение трансферного окна", - говорилось в заявлении UNFP.