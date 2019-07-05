Во Франции могут ввести лимит на спонсоров клубов

В среду на собрании профессиональной футбольной лиги Франции обсуждался вопрос по поводу ограничения количества спонсоров на футболках профессиональных клубов. Как сообщает L'Equipe, собравшиеся представители клубов пришли к мнению, что у некоторых команд слишком много логотипов на игровой форме.

В частности, упоминался "Шамбли", на новой экипировке которого нанесено девять спонсоров плюс два логотипа, принадлежащих департаменту и региону О-де-Франс. Сам же клуб, вышедший по итогам прошлого сезона во второй дивизион, оправдывается тем, что является клубом небольшого города.

On perçoit une indemnité pour porter les maillots de Chambly? pic.twitter.com/D2e8CWiGVD — AgainstModernFootball (@maximeb7) 9 июня 2019 г.

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