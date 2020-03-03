Во Франции могут отменить футбольные матчи из-за коронавируса

Правительство Франции готово отменить футбольные матчи в стране из-за вспышки коронавируса в Европе, сообщает RMC.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, пришедший в эфир канала, заявил, что некоторые матчи могут быть отменены. Веран пояснил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно, в зависимости от места, где должна проводиться встреча. Известно, что полуфинальные матчи Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ» и «Сент-Этьен» — «Ренн», которые состоятся в среду, будут проведены в обычном порядке. Также, министр сообщил, что полумарафон в Париже, который был запланирован на воскресенье, отменен, так как на соревнование приехало около 20 процентов иностранцев.

Ранее из-за коронавируса были перенесены матчи в нескольких других европейских странах, в том числе, встреча «Ювентус» — «Интер» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Также, перенесен «Гран-при Китая» в «Формуле-1», а этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) пройдет без болельщиков. По последним данным, в мире зафиксировано более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом, 3 тысячи из которых — летальные.