Во Франции фанаты вновь выбежали на поле во время матча лиги 1

В среду, 22 сентября, в чемпионате Франции состоялся 7-й тур. Все матчи были сыграны в один день.

В концовке матча «Анже» — «Марсель» (0:0) болельщики гостей вырвались на поле, чтобы выяснить отношения с фанатами черно-белых. В столкновение пришлось вмешаться стюардам и работникам службы безопасности стадиона.

Marseille fans from the away end take to the pitch to confront Angers supporters after their 0-0 draw. (?: @MattMargueritte) pic.twitter.com/nr2LqrxXc1 — Get French Football News (@GFFN) September 22, 2021

Второе вторжение фанатов на поле за тур произошло в конце «Метц» — «ПСЖ» (1:2), когда несколько болельщиков хозяев перепрыгнули через ограждения после финального свистка. Как сообщает France Bleu, на поле оказались болельщики обеих команд, чтобы выяснить отношения.

Напомним, ранее из-за вторжения фанатов на поле было досрочно прерван матч «Ницца» — «Марсель», который в итоге будет переигран при закрытых трибунах. Затем вторжение болельщиков на поле случилось в перерыве северного дерби между «Лансом» и «Лиллем», из-за чего второй тайм начался на полчаса позже.