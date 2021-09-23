Во Франции фанаты вновь выбежали на поле во время матча лиги 1
В среду, 22 сентября, в чемпионате Франции состоялся 7-й тур. Все матчи были сыграны в один день.
В концовке матча «Анже» — «Марсель» (0:0) болельщики гостей вырвались на поле, чтобы выяснить отношения с фанатами черно-белых. В столкновение пришлось вмешаться стюардам и работникам службы безопасности стадиона.
Второе вторжение фанатов на поле за тур произошло в конце «Метц» — «ПСЖ» (1:2), когда несколько болельщиков хозяев перепрыгнули через ограждения после финального свистка. Как сообщает France Bleu, на поле оказались болельщики обеих команд, чтобы выяснить отношения.
Напомним, ранее из-за вторжения фанатов на поле было досрочно прерван матч «Ницца» — «Марсель», который в итоге будет переигран при закрытых трибунах. Затем вторжение болельщиков на поле случилось в перерыве северного дерби между «Лансом» и «Лиллем», из-за чего второй тайм начался на полчаса позже.
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