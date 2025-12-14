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L'Equipe: влиятельные лица в «ПСЖ» предлагали Энрике ставить Сафонова вместо Шевалье

Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике предлагали сделать Матвея Сафонова основным вратарем команды в начале сезона-2025/26, утверждает L'Equipe.

По данным источника, некоторое время назад из-за неудачной игры Люки Шевалье некоторые влиятельные лица в клубе предложили Энрике оказать давление на француза, предоставив игровое время Сафонову, как это делалось в прошлом сезоне с Джанлуиджи Доннаруммой.

Испанец отверг эту идею, заявив, что Шевалье нужна стабильность, чтобы освоиться в новой команде. Тренер был намерен ускорить интеграцию голкипера в состав до наступления важных матчей во второй половине сезона.

Люка Шевалье перешел в «ПСЖ» в августе 2025 года из «Лилля» и стал основным голкипером парижан. Он провел за команду 20 матчей подряд, пропустил 22 гола и отыграл 8 встреч на ноль. В начале декабря футболист получил травму, из-за которой пропустил три матча.

6 декабря Матвей Сафонов провел первый матч за «ПСЖ» в сезоне-2025/26 — против «Ренна» (5:0) в Лиге 1. После этого он принял участие в играх с «Атлетиком» (0:0) в Лиге чемпионов 10 декабря и с «Метцем» (3:2) в Лиге 1 13 декабря.

«ПСЖ» проведет следующий матч 17 декабря — в этот день парижане встретятся с «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Матвей Сафонов.Сафонов вытеснил Шевалье из основы. И тут же пропустил от худшей команды Франции

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Люка Шевалье
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике (тренер)
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