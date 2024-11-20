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Сегодня, 17:14

Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого вратаря «ПСЖ»

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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннаруму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — цитирует Габулова Legalbet.

В этом сезоне 25-летний Сафонов провел четыре матча в составе французской команды, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Владимир Габулов
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
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 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
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