Габулов дал совет Сафонову, конкурирующему за место первого вратаря «ПСЖ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Не нужно ждать быстрых и категоричных результатов от Сафонова в «ПСЖ», что он здесь и сейчас вытеснит Доннаруму. Матвею нужно просто продолжать работать, адаптироваться, терпеть и использовать те возможности, которые у него будут», — цитирует Габулова Legalbet.

В этом сезоне 25-летний Сафонов провел четыре матча в составе французской команды, пропустил 2 мяча и дважды отыграл на ноль.