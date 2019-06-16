Владелец "ПСЖ" "не собирается терпеть тех, кто ведет себя как звезды"

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб в новом сезоне ждут большие перемены. Летом в клуб вернется бразилец Леонардо, который займет пост спортивного директора. Он уже работал на этой должности с 2011 по 2013 год.

- Я понял, что перемены необходимы, иначе мы никуда не придем, - цитирует France Football Аль-Хелаифи. - С Леонардо мы договорились за две минуты. Это мой человек. Он невероятен, я уверен в нем. Его авторитет поможет всем, особенно игрокам.

Игроки должны быть более ответственными, чем когда-либо. Все будет по-другому. Им нужно больше работать, больше тренироваться. Если они не согласны, то дверь открыта, чао! Я больше не потерплю тех, кто ведет себя как звезды.