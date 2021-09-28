Владелец «Монако» продал 67-метровую яхту, которую назвал в честь дочери

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем футбольного клуба «Монако», продал 67-метровую яхту Anna I, которая выставлялась на продажу по цене 53,9 миллиона евро (63 млн долларов). О сделке сообщил источник Forbes на яхтенном рынке, продажу подтвердил источник РБК.

Точная цена сделки не раскрывается, однако Рыболовлев остался доволен ее условиями, говорят источники. Покупатель неизвестен.

Anna I была построена на голландской верфи Feadship в 2007 году, названа в честь дочери миллиардера Анны. Яхта оснащена вертолетной площадкой, бортовым гаражом, имеет шесть кабин для 12 гостей, вмещает 18 членов экипажа. Может развивать скорость до 14 узлов и автономно пройти 6 тыс. морских миль. Лодка была предметом разбирательства о разделе имущества между Рыболовлевым и его бывшей женой Еленой.