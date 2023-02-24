Владелец «Челси» хочет приобрести французский «Страсбур»

Американские владельцы «Челси» заинтересованы в покупке французского «Страсбура», сообщает L'Equipe.

Марк Келлер, президент французского клуба, недавно о,судил с боссами «синих» потенциальную продажу.

Тодд Боэли и его партнеры намерены приобрести 100% акций «Страсбура». Инвесторам нравится здоровое финансовое состояние клуба, а также потенциальная возможность передачи игроков в аренду.

«Страсбур» занимает 15-е место в лиге 1 в нынешнем сезоне, набрав 21 очко за 24 матча.