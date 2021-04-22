Владелец «Бордо» отказался финансировать клуб

«Бордо» выступил с официальным заявлением по поводу финансирования клуба.

«Владелец «Бордо», компания King Street, инвестировавшая в клуб 46 миллионов евро, поставила нас в известность о том, что больше не намерена финансово поддерживать команду. Эти обстоятельства побудили президента клуба защитить «Бордо», обратившись в коммерческий суд «Бордо». Назначен специальный представитель, который будет отвечать за помощь «Бордо» в поисках долгосрочного решения», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

«Бордо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками в 33 матчах.