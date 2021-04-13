Владельцы «Сент-Этьена» объявили о продаже клуба

В ближайшее время у французского «Сент-Этьена» сменятся владельцы. Со-президенты Бернар Кайаццо и Ролан Ромейе, управляющие клубом с 2004 года, объявили, что намерены покинуть организацию, сообщает Get French Football News 13 апреля.

За время руководства Кайаццо и Ромейе «Сент-Этьен» выиграл Кубок французской лиги в сезоне-2012/13.

В нынешнем сезоне «Сент-Этьен», набрав в 32 матчах 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице французской лиги 1.