Владельцы «Сент-Этьена» объявили о продаже клуба
13 апреля 2021, 23:20
В ближайшее время у французского «Сент-Этьена» сменятся владельцы. Со-президенты Бернар Кайаццо и Ролан Ромейе, управляющие клубом с 2004 года, объявили, что намерены покинуть организацию, сообщает Get French Football News 13 апреля.
За время руководства Кайаццо и Ромейе «Сент-Этьен» выиграл Кубок французской лиги в сезоне-2012/13.
В нынешнем сезоне «Сент-Этьен», набрав в 32 матчах 39 очков, занимает 13-е место в турнирной таблице французской лиги 1.
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