Владельцы «Манчестер Сити» приобрели французский клуб

Компания City Football Group стала владельцем французского клуба «Труа», выступающего во втором по уровню дивизионе страны, сообщает сайт команды.

Таким образом, во владении City Football Group оказалось уже десять клубов по всему миру — это английский «Манчестер Сити», испанская «Жирона», бельгийский «Ломмель», австралийский «Мельбурн Сити», индийский «Мумбаи Сити», американский «Нью-Йорк Сити», китайский «Сычуань Цзюню», японский «Иокогама Маринос», уругвайский «Монтевидео Сити Торке» и вновь приобретенный «Труа».

В последний раз «Труа» выступал в высшем французском дивизионе в сезоне-2017/18, заняв предпоследнее место.