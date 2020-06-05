Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести «Нанси»

Компания City Football Group (CFG), которая является владельцем «Манчестер Сити», планирует купить «Нанси», сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, если переходный период по выходу Великобритании из Евросоюза не будет продлен, клубы АПЛ смогут подписывать контракты с игроками из союза с 18 лет, а не с 16, как сейчас. Поэтому компания из ОАЭ намерена использовать французский клуб для развития молодых игроков.

Ранее сообщалось, что владельцы «Ман Сити» хотят купить клуб в России.

«Нанси» по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, занял 12-е место в турнирной таблице лиги 2.