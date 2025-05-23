VK Видео покажет финалы Кубков Франции и Португалии
В VK Видео пройдет прямая трансляция финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Реймсом».
Игра пройдет 24 мая на стадионе в Париже «Парк де Пренс». Начало трансляции — в 21.30 по московскому времени.
В полуфинале парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2. В свою очередь, «Реймс» обыграл «Канн» со счетом 2:1 и впервые за 48 лет вышел в финал Кубка Франции.
25 мая в VK Видео пройдет трансляция финала Кубка Португалии, где «Спортинг» сыграет против «Бенфики».
Встреча пройдет на стадионе «Насиональ ду Жамор» в Лиссабон-Оейраш. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени.
Ранее команды встречались в рамках 33-го тура чемпионата Португалии, игра завершилась вничью — 1:1.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
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