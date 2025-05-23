VK Видео покажет финалы Кубков Франции и Португалии

В VK Видео пройдет прямая трансляция финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Реймсом».

Игра пройдет 24 мая на стадионе в Париже «Парк де Пренс». Начало трансляции — в 21.30 по московскому времени.

В полуфинале парижане обыграли «Дюнкерк» со счетом 4:2. В свою очередь, «Реймс» обыграл «Канн» со счетом 2:1 и впервые за 48 лет вышел в финал Кубка Франции.

25 мая в VK Видео пройдет трансляция финала Кубка Португалии, где «Спортинг» сыграет против «Бенфики».

Встреча пройдет на стадионе «Насиональ ду Жамор» в Лиссабон-Оейраш. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени.

Ранее команды встречались в рамках 33-го тура чемпионата Португалии, игра завершилась вничью — 1:1.