Витинья — о финале Межконтинентального кубка: «Если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, я бы отдал ему свою»
Полузащитник «ПСЖ» Витинья считает российского голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком финала межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1).
26-летний россиянин отразил 4 удара подряд в послематчевой серии пенальти и принес парижанам шестой трофей в 2026 году.
«Если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, я бы отдал ему свою. Я бы никогда не стал сомневаться в индивидуальной награде, я принимаю их с удовольствием. Но было бы немного странно, если бы я получил ее, потому что Сафонов отразил 4 пенальти, а меня признали лучшим игроком турнира. Но я принимаю это, я благодарен.
В прошлом году я получил награду лучшего игрока матча, но отдал ее Доннарумме, потому что это было очевидно. Думаю, для него это стало положительным моментом», — приводит слова Витиньи A Bola.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 4 матча во всех турнирах, трижды пропустил и дважды отыграл на ноль.
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2
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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|0-0
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16
|Ницца
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|0-0
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17
|Труа
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|0-0
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18
|Ле Ман
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|Анже – Лилль
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
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|Марсель – Страсбур
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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