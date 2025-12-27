Витинья — о финале Межконтинентального кубка: «Если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, я бы отдал ему свою»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья считает российского голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком финала межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, пенальти 2:1).

26-летний россиянин отразил 4 удара подряд в послематчевой серии пенальти и принес парижанам шестой трофей в 2026 году.

«Если бы Сафонов не получил награду лучшего игрока матча, я бы отдал ему свою. Я бы никогда не стал сомневаться в индивидуальной награде, я принимаю их с удовольствием. Но было бы немного странно, если бы я получил ее, потому что Сафонов отразил 4 пенальти, а меня признали лучшим игроком турнира. Но я принимаю это, я благодарен.

В прошлом году я получил награду лучшего игрока матча, но отдал ее Доннарумме, потому что это было очевидно. Думаю, для него это стало положительным моментом», — приводит слова Витиньи A Bola.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 4 матча во всех турнирах, трижды пропустил и дважды отыграл на ноль.