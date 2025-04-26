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Витинья: «Мы разочарованы, но теперь «ПСЖ» нужно сосредоточиться на матче с «Арсеналом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Витинья (справа) в матче с «Ниццей».
Фото AFP

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:3) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

«У меня такое чувство, что «Ницца» была эффективна. В те немногие моменты, которые они создали, они забили. Конечно, мы можем играть лучше, наш матч не был идеальным, но я думаю, что главная причина в этом: они были эффективны, а мы нет. Также был отличный матч от Булки, вратаря «Ниццы».

Мы разочарованы, потому что хотели победить и продолжать в том же духе, чтобы остаться непобежденными в чемпионате. К сожалению, мы этого не сделали, но теперь нам нужно сосредоточиться на матче с «Арсеналом». Думаю, нам не стоит беспокоиться или паниковать. Конечно, нам нужно разобраться в том, что мы сделали не так, и как можно лучше подготовиться к матчу, но при этом помнить, что мы — отличная команда. У нас много качеств, много способностей, и именно на этом нам следует сосредоточиться. Потому что то, что мы сделали до сих пор, невероятно, и мы должны продолжать, на 100 процентов сосредоточившись на матче с «Арсеналом», — приводит официальный сайт клуба слова Витиньи.

«ПСЖ» потерпел первое поражение в чемпионате Франции в этом сезоне. Команда с 78 очками уже гарантировала себе чемпионский титул. «Ницца» набрала 54 очка и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Мэйсон Гринвуд

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Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жонатан Клосс

Жонатан Клосс

Ницца

 8
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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Нант

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