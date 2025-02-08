Витинья: «ПСЖ» воспользовался слабой стороной «Монако» — защитой»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал победу над «Монако» (4:1) в матче 21-го тура чемпионата Франции.

«Мы провели хороший матч против сильной команды. Они, правда, мощные. С ними всегда нелегко. Я думаю, что мы воспользовались слабой стороной «Монако» — защитой. Думаю, что «ПСЖ» показали хорошую игру и заслуженно увозим победу. Думаю, что главная черта «ПСЖ» в этом сезоне — это работоспособность. Все стараются, все бегают вперед-назад, даже нападающие. Это хорошо и для меня, и для команды. Хорошо чувствуем друг друга в атаке», — сказал Витинья в эфире Okko Спорт.

«ПСЖ» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице. «Монако» идет на 3-й строчке — 37 очков.