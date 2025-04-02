Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

2 апреля, 17:15

Кафанов: «Если чемпионство «ПСЖ» случится, золотая медаль Сафонова будет заслуженной»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Reuters

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном чемпионстве «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

«Матвей провел на поле не много матчей, но и не мало. Он первый сезон находится в таком большом клубе. При этом уже внес свой вклад в ожидаемое чемпионство — выручал команду в матчах, где парижане побеждали с минимальным перевесом. Матвей принес очки, которые сейчас помогают его клубу уверенно идти к чемпионству. И если это случится, золотая медаль чемпиона Франции будет для нашего вратаря заслуженной. У «ПСЖ» сейчас два полноценных вратаря, тренеры видят в Матвее голкипера такого же уровня, как и Доннарумма», — сказал Кафанов «СЭ».

Нападающий &laquo;ПСЖ&raquo; Усман Дембеле празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Дюнкерка&raquo;.Сумасшедший камбэк «ПСЖ» в полуфинале Кубка Франции! Сафонов пропустил дважды за тайм, а у Дембеле — дубль

В 27-м туре лиги 1 «ПСЖ» на выезде разгромил «Сент-Этьен» (6:1). Сафонов отыграл в составе «парижан» весь матч. Команда могла оформить досрочный чемпионский титул в случае ничьей между «Монако» и «Ниццей», однако игра завершилась победой монегасков со счетом 2:1.

5 апреля парижане сыграют против «Анже».

Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
Читайте также
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Сафонов описал свой распорядок дня в Париже
Сафонов: «Чувствую, что прибавляю во многих аспектах игры в воротах»
«ПСЖ» Сафонова обыграл «Анже» и досрочно стал чемпионом Франции
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в кубковом матче с «Дюнкерком»
Сафонов: «Пока чемпионство откладывается, но, возможно, так даже лучше»
Сафонов после 6:1 с «Сент-Этьеном»: «Не очень рад, что пропустил в начале, но во втором тайме показали результат»»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов — о победе над «Дюнкерком»: «Я немножко вспомнил РПЛ. Успел поностальгировать»

«Реймс» обыграл «Канн» и вышел в финал Кубка Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Монако 31 16 7 8 58-36 55
3
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
4
 Лион 31 16 6 9 62-42 54
5
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
6
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
7
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 31 12 2 17 46-44 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 31 8 4 19 34-65 28
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 3 : 1
26.04 20:00
Гавр – Монако
 1 : 1
26.04 22:05
Лион – Ренн
 4 : 1
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 21
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 18
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 16
П
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Райан Шерки

Райан Шерки

Лион

 9
Жонатан Клосс

Жонатан Клосс

Ницца

 8
И К Ж
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 19 2 3
Лилиан Рао-Лисоа

Лилиан Рао-Лисоа

Анже

 25 2 0
Дейвер Мачадо

Дейвер Мачадо

Ланс

 24 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости