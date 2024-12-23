Кафанов высоко оценил игру Сафонова в матче против «Ланса»: «Провести на таком уровне первую серию важно»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче третьего раунда Кубка Франции против «Ланса» (1:1, по пен. 4:3). Россиянин отразил два удара в серии пенальти.

«Напряженный матч, настоящая кубковая игра. Достаточно логически завершился ничьей, хотя партнеры Матвея нанесли больше ударов по воротам. Может даже и хорошо, что дело дошло до пенальти, чтобы Матвей мог себя проявить в этом матче. Два из пяти отбитых пенальти — очень хороший показатель. Провести на таком уровне первую серию важно для голкипера. Тем более, Матвей всегда хорошо брал пенальти. Нужно было подтвердить это в новом чемпионате. Это придаст ему уверенности и в дальнейшем», — сказал Кафанов «СЭ».

В 1/16 финала «ПСЖ» встретится с командой «Эспали» из пятого дивизиона Франции.