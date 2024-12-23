Кафанов: «За полгода у Сафонова получилось даже больше, чем мы все ожидали»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«За эти полгода у Матвея получилось даже больше, чем мы все ожидали, потому что он уже успел сыграть во всех турнирах: и в чемпионате, и в Кубке, и в Лиге чемпионов. Он сумел зарекомендовать себя достойным конкурентом Доннаруммы. Думаю, они уже на одном уровне. За эти полгода было все, чего только можно пожелать», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний российский голкипер провел 8 матчей в составе «ПСЖ».