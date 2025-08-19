Кафанов: «Шевалье? Сафонов способен стать первым номером «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил перспективы Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Сейчас в «ПСЖ» дают понять, что намерены сделать ставку на Шевалье...

— На какую бы роль ни приглашали Шевалье, только сезон покажет, кто будет в итоге первым номером.

— Какую характеристику дали бы 23-летнему французскому голкиперу? Серьезный конкурент Сафонова?

— Шевалье — конкурент, конечно, серьезный. Но Матвею по силам выиграть борьбу за место в воротах парижан.

— В чем Сафонов уступает Шевалье, а в чем, наоборот, превосходит?

— У Доннаруммы, считаю, было одно преимущество перед Матвеем. Но очень существенное. Имею в виду огромный опыт выступлений в еврокубках, на чемпионатах Европы. И в прошлом сезоне, на мой взгляд, во второй половине чемпионата именно это помогло итальянцу провести один из лучших отрезков в своей карьере, помочь «ПСЖ» завоевать все трофеи.

А вот у Шевалье такого преимущества перед Сафоновым нет. В остальном же они примерно равны. Да и второй мяч, который «Тоттенхэм» забил парижанам в Суперкубке УЕФА, говорит о том, что Шевалье тоже не застрахован от ошибок.

— Считается, что Луису Энрике нужен вратарь, который отдает точные передачи на длинные дистанции, участвует в командной игре. Поэтому Шевалье ему гораздо больше подходит, чем Сафонов.

— Возможно, в этом компоненте игры Шевалье и сильнее Доннаруммы, но не превосходит Матвея.