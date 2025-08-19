Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «17 матчей в таком клубе — не так уж и мало»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил конкуренцию в «ПСЖ» в прошлом сезоне между шолкиперами Матвеем Сафоновым и Джанлуиджи Доннаруммой.

— В интервью сайту РФС вы сказали, что разговаривали с Сафоновым перед Суперкубком УЕФА. У вас нет опасений, что Матвей второй сезон подряд останется без должной игровой практики?

— Не совсем согласен с постановкой вопроса. 17 матчей Матвея на таком уровне и в таком клубе, как «ПСЖ», — не так уж и мало.

— В прошлом сезоне объективно Доннарумма не дал Сафонову шансов?

— Почему? В первой половине прошлого сезона у парижан не было железного первого номера. А вот весну итальянец, надо отдать ему должное, отыграл блестяще.