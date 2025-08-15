Кафанов оценил перспективы Сафонова в «ПСЖ»: «Еще неизвестно, с кем Матвею будет легче конкурировать»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» оценил перспективы игрока «ПСЖ» Матвея Сафонова стать основным голкипером команды после трансфера Люки Шевалье.

«Шевалье — сильный вратарь. Сразу после перехода ему дали возможность сыграть, хотели посмотреть на него в деле. Возможно, его и брали как первый номер, но только игры покажут, кто сильнее. Еще неизвестно, с кем Матвею будет легче конкурировать: с Доннаруммой или с Шевалье. Мне кажется, у Матвея сейчас больше шансов. Во-первых, у Шевалье нет такого богатого международного опыта, как у Джанлуиджи, нет такого количества побед в международных турнирах. Потому что в том числе имя Доннаруммы работало на него, хотя это тоже нужно заслужить. Во-вторых, Шевалье понадобится время на адаптацию. Бывает и такое, что вратарь только пришел, сразу заиграл и стал первым. Но, я думаю, у Матвея и Люки шансы 50 на 50», — сказал Кафанов «СЭ».

23-летний Шевалье подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года. Он будет выступать за «ПСЖ» под 30-м номером.

Шевалье является воспитанником «Лилля». Он провел за команду 127 матчей, пропустил 127 мячей и 44 раза отыграл на ноль.