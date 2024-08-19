Виталий Кафанов: «У Сафонова в «ПСЖ» все идет нормально»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Общался с Матвеем, пока ничего говорить не буду. У него все идет нормально», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».
Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|
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|1
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|0
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|3
|
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|1
|0
|0
|1
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|0
|
15
|Лион
|1
|0
|0
|1
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|0
|
16
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
17
|Ланс
|1
|1
|0
|0
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|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
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|25.08
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|
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Марсель – Реймс
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|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
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Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
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