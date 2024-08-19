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Виталий Кафанов: «У Сафонова в «ПСЖ» все идет нормально»

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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем, пока ничего говорить не буду. У него все идет нормально», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.

Источник: «РБ Спорт»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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