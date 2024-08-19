Виталий Кафанов: «У Сафонова в «ПСЖ» все идет нормально»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос о выступлениях российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Общался с Матвеем, пока ничего говорить не буду. У него все идет нормально», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» этим летом за 20 миллионов евро. 25-летний голкипер подписал контракт с парижским клубом до лета 2029 года.