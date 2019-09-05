Висенте Дель Боске: «Я бы не взял Неймара в команду»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании Висенте Дель Боске негативно отозвался о нападающем «ПСЖ» Неймаре. Этим летом бразильца пыталась вернуть «Барселона», которую он покинул в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Также на форварда претендовал «Реал», но сделка в итоге не состоялась.

— Переход Неймара был бы хорош для чемпионата Испании, — цитирует Marca Дель Боске. — Но если бы я был в клубе, я бы его не взял. Он отличный игрок, но не нравится мне в других вещах. В «Барселоне» он регулярно вел себя или плохо, или очень плохо. Если провести опрос в Барселоне, то более 50 процентов наверняка будут против его возвращения по той или иной причине.