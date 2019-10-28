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Виллаш-Боаш считает, что Тухель с «ПСЖ» должен сосредоточиться на Лиге чемпионов

03:51
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в матче 11-го тура чемпионата Франции ответил на вопрос, была ли эта встреча принципиальной для его команды.

— Нет, не думаю, — цитирует португальского специалиста L'Equipe. —  Нам не нужно давление. Томас Тухель может создать то, что он хочет с тем составом, который у него есть, с миллионами, которые он тратит. Думаю, что он должен сосредоточиться на Лиге чемпионов.

ПСЖ — Марсель

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