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Виллаш-Боаш провел 400-й матч в карьере в качестве тренера. Четверть из них прошли в «Зените»

01:37
Жак-Анри Эйро и Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter
Жак-Анри Эйро и Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter
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Матч 7-го тура против «Бордо» стал для главного тренера «Марселя» Андре Виллаш-Боаша 400-м в карьере. По этому поводу президент провансальского клуба вручил 43-летнему португальскому специалисту памятную футболку.

Ранее Виллаш-Боаш работал с «Шанхай Шанган» (51 матч), «Зенитом» (101 матч), «Тоттенхэмом» (80 матчей), «Челси» (40 матчей), «Порту» (58 матчей) и «Коимброй» (30 матчей).

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