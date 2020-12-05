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Виллаш-Боаш получил красную карточку в матче с «Нимом»

00:38
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш был удален в матче 13-го тура чемпионата Франции против «Нима». На 40-й минуте португальскому специалисту не понравилось решение арбитра Вилли Делажода показать желтую карточку защитнику Дуйе Чалета-Цару, он яростно выразил протест, за что получил удаление.

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