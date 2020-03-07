Виллаш-Боаш получил красную карточку в игре с «Амьеном»

«Марселю» придется обойтись без главного тренера в ближайшем матче. Андре Виллаш-Боаш в конце игры 28-го тура чемпионата Франции против «Амьена», когда его команда на последних минутах упустила победу (2:2), получил красную карточку. Португальский специалист бурно отреагировал на пропущенный гол и стал кричать на арбитра, за что получил сначала одну желтую карточку, а потом вторую и красную.

Стоит отметить, что окончательное решение по дисквалификации Виллаш-Боаша будет принято по итогам заседания дисциплинарного комитета ПФЛ.

Напомним, вингер «Монако» Желсон Мартинш за толчок арбитра в матче с «Нимом» был отстранен от футбола на 6 месяцев.