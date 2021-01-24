Виллаш-Боаш подтвердил переход Сансона в «Астон Виллу»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил переход полузащитника команды Моргана Сансона в «Астон Виллу».

«Морган не сыграл с «Монако», потому что не был настроен. Я спросил его: «Сможешь играть?». Он ответил: «Босс, это трудно для меня». Поэтому я вывел его из заявки. После этого он покинул команду, клуб разрешил ему уйти в «Астон Виллу», — приводит Goal слова Виллаш-Боаша.

В сезоне-2020/21 Сансон провел за «Марсель» 19 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» заплатит за 26-летнего француза 14 миллионов фунтов, в сделке прописаны дополнительные бонусы в размере 1,5 миллиона фунтов.