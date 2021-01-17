Виллаш-Боаш подтвердил интерес из АПЛ к полузащитнику «Марселя» Сансону

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш подтвердил интерес клубов АПЛ к полузащитнику команды Моргану Сансону.

«Сансона очень высоко оценивают в Англии, хотя мы пока не получали официальных предложений по нему. Он интересует клубы АПЛ из-за своих данных, поэтому, возможно, что-то случится зимой», — приводит Goal слова Виллаш-Боаша.

В сезоне-2020/21 Сансон провел 18 матчей за «Марсель», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего француза в 20 миллионов евро.