Виллаш-Боаш поддержал решение досрочно завершить чемпионат Франции

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает логичным решение досрочно завершить сезон во Франции из-за пандемии коронавируса.

— Считаю это решение полностью логичным, так как сейчас еще очень рано возобновлять тренировки, — цитирует специалиста L'Equipe. — Условия, которые нужно было бы выполнить для возвращения к тренировкам, и особенно процедуры, установленные врачами, было очень трудно реализовать. Думаю, что мы должны отдать дань уважения жертвам этого вируса во Франции и во всем мире, и хорошо, что было принято такое решение. Я поговорю с клубом и узнаю, что будет дальше, останутся ли наши результаты в силе, или нет. Самое главное сейчас — это здоровье, и правительство в своих решениях следует именно этому. Все должны понимать, в какое трагическое время мы живем.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «ПСЖ». Команда набрала 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Марселя» на матч больше и 56 очков.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 105 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. 214 429 человек умерли, выздоровели — 944 136.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.