Виллаш-Боаш останется в «Марселе»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что не будет летом менять клуб. Под его руководством «провансальцы» стали вторыми в чемпионате Франции.

— Я хочу играть в Лиге чемпионов с «Марселем», — цитирует RMC Виллаш-Боаша. — Но у нас должна быть возможность провести качественное трансферное окно в условиях, которые не будут лучшими, но которые позволят нам быть конкурентоспособными. Мы не настолько наивны, чтобы забывать об экономическом положении клуба.