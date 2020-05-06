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Виллаш-Боаш останется в «Марселе»

05:48
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш сообщил, что не будет летом менять клуб. Под его руководством «провансальцы» стали вторыми в чемпионате Франции.

— Я хочу играть в Лиге чемпионов с «Марселем», — цитирует RMC Виллаш-Боаша. — Но у нас должна быть возможность провести качественное трансферное окно в условиях, которые не будут лучшими, но которые позволят нам быть конкурентоспособными. Мы не настолько наивны, чтобы забывать об экономическом положении клуба.

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