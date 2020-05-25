Виллаш-Боаш не собирается уходить из «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил о намерении остаться в клубе. Ранее в СМИ появилась информация, что он может покинуть «Марсель». Его соглашение заключено до 30 июня 2021 года.

— Я счастлив в «Марселе» и хочу сыграть в Лиге чемпионов, — цитирует RMC Виллаш-Боаша. — Что касается контракта, то нужно понимать финансовый расклад. Хочется быть уверенным, что условия для работы будут подходящими.

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» перед началом сезона-2019/20. Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. «Марсель» финишировал на втором месте и пробился в Лигу чемпионов.

С 2014 по 2016 год Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит».