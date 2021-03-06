Виллаш-Боаш не подавал в отставку с поста тренера «Марселя»
Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что клуб уволил Андре Виллаш-Боаша, так как сам специалист не подавал в отставку. 2 февраля португалец был отстранен от работы из-за несогласия со «спортивной политикой клуба».
«Подать заявление об увольнении — значит написать письмо своему боссу, в котором объясняется, что вы уходите, ни о чем не прося. Виллаш-Боаш никогда не подавал в отставку. Он был уволен, потому что его заявление об отставке так и не пришло», — цитирует SoFoot Эйро.
Напомним, преемником 43-летнего Виллаш-Боаша стал 60-летний Хорхе Сампаоли, который во вторник, 2 марта, уже прилетеле во Францию. Сейчас специалисту предстоит 7-дневный карантин из-за пандемии коронавируса.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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