Виллаш-Боаш не подавал в отставку с поста тренера «Марселя»

Бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро заявил, что клуб уволил Андре Виллаш-Боаша, так как сам специалист не подавал в отставку. 2 февраля португалец был отстранен от работы из-за несогласия со «спортивной политикой клуба».

«Подать заявление об увольнении — значит написать письмо своему боссу, в котором объясняется, что вы уходите, ни о чем не прося. Виллаш-Боаш никогда не подавал в отставку. Он был уволен, потому что его заявление об отставке так и не пришло», — цитирует SoFoot Эйро.

Напомним, преемником 43-летнего Виллаш-Боаша стал 60-летний Хорхе Сампаоли, который во вторник, 2 марта, уже прилетеле во Францию. Сейчас специалисту предстоит 7-дневный карантин из-за пандемии коронавируса.