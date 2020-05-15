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Виллаш-Боаш может уйти из «Марселя» следом за Субисарретой

01:16
Андре Виллаш-Боаш.
Андре Виллаш-Боаш.
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост. Как сообщает RMC, португальский специалист недоволен уходом с поста спортивного директора клуба Андони Субисарреты. Тем не менее, пока экс-наставник «Зенита» не принял окончательного решения.

В январе Виллаш-Боаш сказал: «Я пришел в «Марсель» из-за истории клуба и своего друга, Андони Субисарреты. Мое будущее тесно связано с его будущим».

Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Марсель» стал вторым в чемпионате Франции и получил право сыграть в Лиге чемпионов.

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