Виллаш-Боаш и игроки «Марселя» устроили виртуальную овацию врачам

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш и футболисты команды поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом.

«Всем связанным с медициной, всем клиникам, всем врачам, спасибо вам за поддержку в эти тяжелые времена. Без вас эту битву было бы невозможно выиграть. Большое вам спасибо, мы за вас», — сказал Виллаш-Боаш в видеоролике.

После этого он и футболисты команды, находящиеся дома в самоизоляции, поаплодировали.

? We applaud you.



Thank you, from the bottom of every Olympien's ?#cOMbatquotidien | ??? pic.twitter.com/qhFSc0kmQZ — Olympique Marseille (@OM_English) March 30, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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