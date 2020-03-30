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Виллаш-Боаш и игроки «Марселя» устроили виртуальную овацию врачам

22:18
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК «Марсель»
Андре Виллаш-Боаш. Фото ФК «Марсель»
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш и футболисты команды поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом.

«Всем связанным с медициной, всем клиникам, всем врачам, спасибо вам за поддержку в эти тяжелые времена. Без вас эту битву было бы невозможно выиграть. Большое вам спасибо, мы за вас», — сказал Виллаш-Боаш в видеоролике.

После этого он и футболисты команды, находящиеся дома в самоизоляции, поаплодировали.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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