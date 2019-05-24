Виллаш-Боаш готов работать с "Марселем"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может продолжить карьеру во Франции. Как сообщает L’Equipe, интерес к португальцу проявляет "Марсель". Сам он готов принять предложение провансальцев.

– "Марсель" уже интересовался мной в 2013 году, но я тогда выбрал "Зенит", – отметил Виллаш-Боаш. – Это один из крупнейших клубов в Европе, с большим именем и историей. Очевидно, что этот проект может меня заинтересовать. Я хорошо знаю директора "Марселя" Андони Субисаррету. Если ко мне обратятся, я с удовольствием пойду на контакт.