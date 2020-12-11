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Виллаш-Боаш дисквалифицирован на один матч

03:03
Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter
Андре Виллаш-Боаш. Фото Twitter
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Дисциплинарный комитет ПФЛ рассмотрел инцидент, случившийся в матче 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нимом». Как сообщает пресс-служба организации, главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован на одну встречу. Наказание вступает в силу немедленно.

Напомним, португальский специалист был удален на 40-й минуте матча, так как ему не понравилось решение арбитра Вилли Делажода показать желтую карточку защитнику Дуйе Чалета-Цару. Виллаш-Боаш яростно выразил протест, за что получил красную карточку.

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