Виллаш-Боаш дисквалифицирован на один матч

Дисциплинарный комитет ПФЛ рассмотрел инцидент, случившийся в матче 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нимом». Как сообщает пресс-служба организации, главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш дисквалифицирован на одну встречу. Наказание вступает в силу немедленно.

Напомним, португальский специалист был удален на 40-й минуте матча, так как ему не понравилось решение арбитра Вилли Делажода показать желтую карточку защитнику Дуйе Чалета-Цару. Виллаш-Боаш яростно выразил протест, за что получил красную карточку.