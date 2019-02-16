Вице-президентом "Монако" станет бывший военный переводчик

Новым вице-президентом "Монако" вместо отправленного в отставку Вадима Васильева станет другой российский бизнесмен – Олег Петров, сообщил L’Equipe.

По данным “СЭ”, речь идет о выпускнике Военного Краснознаменного института Министерства обороны (ВКИМО) и Экономической академии имени Плеханова, который последние годы работал в структурах, связанных с производством и продажей удобрений, а также в алмазодобывающей отрасли. Во ВКИМО Петров изучал португальский и еще один иностранный языки.

По всей видимости, речь идет о так называемых ускоренных курсах, выпускники которых после года учебы уезжали в горячие точки (Афганистан, Ангола), а вернувшись, доучивались еще четыре года. В академии имени Плеханова Петров получил второе высшее образование по специальности “Финансы и кредит”. (Александр Бобров)

СМИ: Петров будет новым вице-президентом "Монако"