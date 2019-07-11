Вице-президент "Монако" рассказал об академии клуба

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал, когда завершатся проекты, связанные со строительством академии и перестройкой базы, в которые Дмитрий Рыболовлев вложил несколько десятков миллионов евро.

– На каком этапе строительство нового здания академии?

– Должны закончить в течение года – к следующему сезону.

– А перестройка базы в Ля-Тюрби?

– К концу 2021 года.

– Рыболовлев в свое время не скрывал, что ему хотелось видеть в "Монако" русских футболистов. Сейчас в команде Головин. А знают ли в клубе, что уже много лет во Франции играет один из самых талантливых российских юношей, полузащитник юношеской сборной нашей страны, воспитанник "ПСЖ" 16-летний Максим Самойлов? Теоретически возможно ли его появление в академии "Монако"?

– Пока о нем не слышал.

– Здесь же, кстати, уже играли юные футболисты из России. В свое время в академии занимался Имран Шамханов, сын одного из чеченских футболистов Ибрагима Шамханова и племянник Авалу Шамханова, одного из бывших руководителей ЦСКА. Потом тут тренировался Вадим Бакатин.

– Не знал об этом.

– Стоит отметить академию вашего клуба, которая уже не первый год попадает в пятерку лучших школ Франции. В этот раз в рейтинге федерации футбола, которая учитывает множество критериев, вы расположились за "ПСЖ", "Ренном", "Сошо" и "Лионом".

– Академии придается очень большое значение. Потенциал огромный, ее нужно развивать. Ждем нового директора. Конечно, я встречался с преподавателями. Хочется сделать академию еще лучше. (Александр Бобров)