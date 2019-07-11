Вице-президент "Монако": "Основные решения Рыболовлев принимает сам"

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о том, какую роль играет в клубе его владелец Дмитрий Рыболовлев и как произошло увольнение Вадима Васильева.

– Многие годы Вадим Васильев был лицом клуба. Но в прошлом сезоне, который, возможно, получился самым сложным с момента покупки "Монако" Дмитрием Рыболовлевым в 2011 году, он был отстранен. Владелец фактически взял управление на себя. Потом в феврале этого года вас назначили вице-президентом и генеральным директором. После этого Рыболовлев как будто снова ушел в тень и вроде бы не касался дел клуба. Это так?

– Он участвует в принятии всех стратегически важных решений. Когда он купил клуб, то после успешного запуска проекта полностью делегировал управление клубом Вадиму. В течение длительного времени клуб работал отлично, безупречно.

И Рыболовлев, как я понимаю, отошел от активной роли. Он не пиарил себя в средствах массовой информации. Это вообще его особенность – сам по себе достаточно скромный человек. Не дает интервью, несмотря ни на какие большие успехи, которых было много, как, например, в России, когда он управлял "Уралкалием". Практически не появляется в публичной среде.

И здесь, в Монако, многое из того, чего клуб достигал, не связывалось с его именем, хотя он всегда был вовлечен в решение стратегических вопросов.

Да, в последнее время выдался тяжелый период. Рыболовлев включился в оперативную деятельность. Решение по увольнению Вадима было очень сложным. Рыболовлев и Васильев знакомы очень давно и много лет совместно работали. Дмитрий Евгеньевич сам позвонил Жардиму и пригласил его обратно на работу.

– Это удивило многих. Не такой уж характерный шаг для любого человека его положения – позвонить, извиниться и позвать обратно.

– На самом деле. Он провел много встреч и совещаний – как внутри клуба, так и за его пределами. В итоге произошли кадровые изменения. Начались реформы, которые и сейчас идут. Рыболовлев не так глубоко погружен в ежедневное управление. Но основные решения он принимает лично сам.

– Вы продолжаете общаться с Васильевым?

– …

– Он, насколько мне известно, остался в Монако. Но на стадион не приходит.

– Нет.

– Вы же с ним знакомы давно? Много лет назад меняли его в "Уралкалии"?

– Да. Так получилось, что вместе работали какое-то время. Хорошо знаю его и по клубу. Всегда радовался его успехам.

– Но сейчас у вас общения нет?

– Нет. Нигде не пересекались. Пока не общаемся. (Александр Бобров)