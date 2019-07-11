Вице-президент "Монако" – об интересе к Чалову и задачах клуба

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Олег Петров в интервью "СЭ" рассказал о задаче, поставленной перед руководством клуба Дмитрием Рыболовлевым, и ответил на вопрос о Федоре Чалове.
– У вас на контрактах находилось примерно семь десятков футболистов. Есть число, до которого вы хотели бы опуститься в новом сезоне? Сколько человек должно остаться?
– Примерно пятьдесят с лишним.
– Правда, что был интерес к Чалову, что вслед за Александром Головиным теоретически мог появиться и Федор?
– Без комментариев.
– Окончательно задача на сезон будет поставлена, когда сформируется состав? Или она в любом случае такова: попасть в тройку и Лигу чемпионов?
– Задача такая уже есть. Владелец клуба поставил. И нам нужно ее выполнять. Сложность в этом и заключается. Цель высокая, но задача не надуманная. (Александр Бобров)