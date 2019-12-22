Вице-президент «Монако» — о седьмом месте: «Этого недостаточно»
02:32
Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал информацию о возможном увольнении Леонарду Жардима. В матче 19-го тура монегаски разгромили «Лилль» (5:1).
— Начало сезона было очень сложным, особенно старт, — цитирует Петрова L'Equipe. — По неизвестным причинам мы были последними в турнирной таблице, теперь — седьмые. Прогресс, но этого недостаточно, это не то, чего заслуживает команда.
Эта позиция не отражает амбиции клуба и качества команды. Мы считаем, что должны играть лучше. Все проанализируем и внесем коррективы. Наши цели остаются неизменными, мы будем бороться за их достижение.
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