Вице-президент «Барселоны»: «Мы связались с лагерем Месси. Я бы хотел, чтобы он вернулся»
Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в клуб.
«Мы связались с лагерем Лео Месси. Лео знает, как мы его ценим, и я бы хотел, чтобы он вернулся. Конечно, Месси любит «Барсу» и город, поэтому мы надеемся найти подходящие условия, чтобы продолжить здесь свою историю», — цитирует Юсте журналист Фабрицио Романо.
35-летний аргентинец ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.
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|
1
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|28
|21
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|4
|68-28
|66
|
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|Марсель
|28
|18
|5
|5
|53-28
|59
|
3
|Ланс
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|9
|3
|47-21
|57
|
4
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|28
|16
|6
|6
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|54
|
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|5
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|
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|
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|11
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|44
|
8
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|
9
|Реймс
|28
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|13
|5
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|43
|
10
|Лион
|28
|11
|8
|9
|43-32
|41
|
11
|Монпелье
|28
|11
|3
|14
|44-47
|36
|
12
|Тулуза
|28
|10
|5
|13
|43-48
|35
|
13
|Клермон Фут
|28
|9
|7
|12
|27-40
|34
|
14
|Нант
|28
|6
|12
|10
|30-37
|30
|
15
|Страсбур
|28
|5
|11
|12
|34-46
|26
|
16
|Брест
|28
|5
|9
|14
|30-46
|24
|
17
|Осер
|28
|5
|8
|15
|23-51
|23
|
18
|Труа
|28
|4
|9
|15
|38-61
|21
|
19
|Аяччо
|28
|6
|3
|19
|20-50
|21
|
20
|Анже
|28
|2
|4
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|21-63
|10
Результаты / календарь
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38 тур
|31.03
|22:00
|
Марсель – Монпелье
|- : -
|1.04
|18:00
|
Осер – Труа
|- : -
|1.04
|22:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|2.04
|14:00
|
Лилль – Лорьян
|- : -
|2.04
|16:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|2.04
|16:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|2.04
|16:00
|
Клермон Фут – Аяччо
|- : -
|2.04
|16:00
|
Нант – Реймс
|- : -
|2.04
|18:05
|
Монако – Страсбур
|- : -
|2.04
|21:45
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|19
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|19
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|2
|4
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|21
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|22
|2
|2
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