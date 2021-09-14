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Вейналдум — о «ПСЖ»: «Хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы»

12:01
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Полузащитник «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдум рассказал, какие задачи ставит перед собой в команде.

«Участие в таком амбициозном проекте — одна из причин, по которой я перешел сюда. Самая важная. Учитывая всех великих игроков здесь, люди только и говорят о Лиге чемпионов. Но я здесь не ради победы в этом турнире. Я пришел выиграть все.

Понятно, что Лига чемпионов — тяжелый турнир, клуб еще не выигрывал его. Это напоминает мне «Ливерпуль» в лиге — команда не брала титул со времен образования АПЛ, и это стало навязчивой идеей. Такое ощущение, что здесь то же самое.

Нельзя игнорировать другие турниры. Что такое Лига чемпионов? 13 матчей? В сезоне больше 13 матчей. Я хочу быть в команде, которая выигрывает все, как «Барселона» Гвардиолы", — приводит слова Вейналдума Get French Football News со ссылкой на L'еquipe.

Вейналдум перешел в «ПСЖ» в июне 2021 года из «Ливерпуля». Соглашение 30-летнего голландца рассчитано до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.getfootballnewsfrance.com/2021/georginio-wijnaldum-on-joining-psg-i-came-here-to-win-it-all/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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